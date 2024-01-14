Півфінальні зустрічі для Реала та Барселони не були "легкими прогулянками". Підопічні Карло Анчелотті лише за підсумками додаткових таймів здобули перемогу 5:3 у мадридському дербі проти Атлетіко. Натомість Барселона переграла Осасуну 2:0, хоча перший тайм минув без голів, повідомляє 24 Канал.

До теми Реал хоче взяти реванш у Барселони за поразку у 2023-му: де дивитись фінал Суперкубка Іспанії

Ель-Класіко у фіналі Суперкубка Іспанії

Іспанські гранди у 17-те грають між собою у Суперкубку країни. У минулому сезоні-2023/2024 Реал та Барселона теж зустрічались у фінальному поєдинку. Тоді перемогу та трофей здобули "блаугранас" 1:3. Тому "вершкові" хочуть взяти реванш в одвічного суперника.

Фінал Суперкубка Іспанії Реал – Барселона розпочнеться о 21:00 (за київським часом).