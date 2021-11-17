Тренер жіночої збірної України назвав склад команди на перші етапи Кубка світу з біатлону

Жіноча команда з України продовжує підготовку до нового сезону в норвезькому Шушені. За підсумками передсезонних стартів тренерський штаб сформував команду на перші етапи Кубка світу з біатлону.

У Швецію відправиться шестеро українок

Головний тренер жіночої збірної з біатлону Урош Велепець назвав склад команди, який вирушить до швецького Естерсунду.

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В Естерсунд повеземо шість дівчат – Олена Білосюк, Юлія Джима, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко,

– заявив головний тренер жіночої збірної.

Велепець розповів, що Катерина Бех травмувалася, коли приїхали до Шушена, в неї сильно затиснуло плече.

Фахівець також запевняє, що Ірина Петренко зараз перебуває у хорошій формі. За його словами, вона програла навіть менше, ніж на перших стартах IBU минулого року.

Головний тренер жіночої команди задоволений виступами сестер Семеренок.

"Вони поки що не показують екстрашвидкість на лижах, але пройшли гонки на непоганому рівні. Тішить, що ми змогли помірятись силами з найкращими спортсменками за підсумками минулого року", – зазначив наставник жіночої команди.

Щодо Юлії Джими та Анастасії Меркушиної, то фахівець наголосив на хороших результатах обох спортсменок.

"Юля Джима показала хороший хід, навіть краще, ніж ми думали. Приємний сюрприз зробила Настя Меркушина: вона зазвичай починає сезон не дуже, додає від гонки до гонки, а тут – і хід добрий, і стрільба", – додав тренер.

Передсезонні старти: як виступили українки

У норвезькому Шушені відбулися біатлонні змагання, які традиційно проходять за кілька тижнів до офіційного початку сезону.

На контрольних змаганнях у Норвегії виступило багато іменитих спортсменок.

Двом українкам вдалося потрапити до топ-10 у першій гонці, Джима фінішувала 8-мою, а Меркушина – 10-тою.

Натомість у мас-старті Джима виступила невдало, вона завершила гонку 39-тою. Суттєво вдалося відіграти Валентині Семеренко. Вона з одним колом штрафу фінішувала 12-ю попри те, що стартувала 34-ю.

Перші офіційні старти біатлонного сезону розпочнуться 26-27 листопада – Кубок IBU та Кубок світу відповідно.