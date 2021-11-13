Тренування до початку сезону

На контрольних змаганнях у Норвегії виступило багато іменитих спортсменок. Окрім України, змагаються ще представниці Франції, Норвегії та Чехії.

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Француженка Жюлья Сімон перемогла у Шушені, закривши всі мішені. Представниця Норвегії Марте Ройселанд посіла друге місце, а її колега з команди Тіріль Екгофф фінішувала третьою. Господаркам стартів не вдалося закрити по одній мішені.

У Шушені змагалися 10 українських біатлоністок: Юлія Джима, сестри Семеренко, Олена Білосюк (Підгрушна), Анастасія Меркушина, Дар'я Блашко, Катерина Бех, Ірина Петренко, Надія Бєлкіна та Ольга Абрамова.

Найкращою у складі збірної України стала Джима, біатлоністка фінішувала 8-мою, вона припустилася лише однієї помилки. Ще одна українка Меркушина замкнула топ-10, вона ідеально відпрацювала на вогневому рубежі.

Третій результат у команді у Віти Семеренко, вона відправилася на одне коло штрафу, а в підсумку фінішувала 13-тою.

Результати гонки

1. Жулья Сімон (Франція) (0+0) 21:29.4

2. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія) (0+1) +3.6

3. Тірілл Екгофф (Норвегія) (1+0) +21.8

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8. Юлія Джима (0+1) +1:00,2

10. Анастасія Меркушина (0+0) +1:18,1

13. Віта Семеренко (1+0) +1:38,6

14. Ірина Петренко (0+0) +1:41,6

22. Катерина Бех (0+0) +1:56,9

23. Олена Білосюк (0+1) +1:59,4

31. Ольга Абрамова (0+0) +2,16,2

34. Валя Семеренко (1+2) +2:32,1

46. Дар'я Блашко (0+1) +3:17,6

51. Надія Бєлкіна (1+2) +3:42,7

Джима продемонструвала найкращу швидкість серед українок. Юлія показала 10-й результат, вона поступилася 56 секунд найшвидшій на дистанції, норвежці Астрід Слінд.

Змагання у Шушені є відбірковими для жіночої збірної України з біатлону. Тренерський штаб планує відібрати на перший етап у Швеції топ-6 дівчат за результатами у спринті та мас-старті.