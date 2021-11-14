Три українки в топ-20

Контрольні гонки у Шушені важливі, адже за їх підсумками тренер збірної України Урош Велепець буде визначатися зі складом на етапи Кубка світу. Україну в мас-старті представили дев'ятеро біатлоністок. Ірина Петренко знялася з гонки.

До теми Джима стала 8 у спринті у Норвегії: ще три біатлоністки з України у топ-20

Найкраще мас-старт з українок подолала досвідчена Валентина Семеренко. Вона з одним колом штрафу фінішувала 12-ю попри те, що стартувала 34-ю.

З одним колом штрафу на 14-й сходинці мас-старт завершила Анастасія Меркушина. Українка втратила чотири позиції у порівнянні зі стартовою.

Невдалий мас-старт виявився для Юлії Джими. Наша біатлоністка стартувала 8-ю, але через 6 штрафних кіл завершила гонку 39-ю.

Розчарувала й Олена Підгрушна (Білосюк). Лідерка нашої команди допустила два промахи й фінішувала тільки на 34-у місці.

Натомість прорив вдався перспективній Дар'ї Блашко. З чистою стрільбою Блашко вдалося фінішувати на 23-у місці, стартувавши 46-ю.

Результат жіночого мас-старту

1. Інгрід Тандревольд (Норвегія)

2. Хлоє Шевальє (Франція)

3. Каролін Ердаль (Норвегія)

…

12. Валентина Семеренко (Україна)

14. Анастасія Меркушина

17. Віта Семеренко

23. Дар'я Блашко

26. Ольга Абрамова

27. Катерина Бех

34. Олена Білосюк

39. Юлія Джима

52. Надія Бєлкіна

До уваги. Кубок світу з біатлону сезону-2021/2022 стартує 27 листопада у шведському Естерсунді.