Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський висловився щодо світогляду Василя Ломаченка. На думку легендарного наставника, ексчемпіон світу застряг в радянському минулому.

Василь Ломаченко став справжньою зіркою світового боксу. Дворазовий олімпійський чемпіон має багатомільйонну армію шанувальників. Проте скандальні заяви Ломаченка давно викликають суперечки в суспільстві.

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Сосновський: Можна ставити питання й щодо його батька

Ломаченко досі не засудив агресію Росію, уникаючи прямих відповідей, ніби боячись образити "руських братів".

Легендарний тренер збірної України Дмитро Сосновський вважає, що такий же світогляд має батько Ломаченка. Вони досі живуть в парадигмі радянської пропаганди про "братні народи".

"Думаю, питання про те, чому Василь досі публічно не засудив російську агресію, можна ставити й щодо його батька.

Не знаю, я з ними не спілкуюсь. У мене один світогляд, у них, може, інший. Я народився у Сибіру, бо моя мама була туди відправлена "за надання практичної допомоги бандам націоналістів". То у нас одні переконання, у них, може, інші.

Я з ним не спілкуюсь, але, можливо, він далі вважає, що ми – братні народи. Що ще треба зробити, щоб світогляд помінявся? Мені складно робити якісь висновки й не хотілося б", – розповів тренер.

Розмовляти з ними про війну складно

Сосновський зауважив, що до спортивних якостей Ломаченка немає питань. Під час перебування в збірній всі боксери знали та поважали державні символи України.

"Коли мене питають за ту команду, я б хотів говорити про них, як про спортсменів. То реально була хороша боксерська дружина, сильна команда. Розмовляти з ними про війну мені складно. Ми за це і не спілкувались.

Коли були в команді, то я їм говорив "Слава Україні", "Героям слава". Гімн України. Вони то знали, виконували", – сказав Сосновський.

Нагадаємо, що на початку військової агресії Ломаченко залишився в Україні та навіть відмовився від бою за абсолют з Джорджем Камбососом. Уславлений боксер вступив до лав територіальної оборони, за що отримав багато схвальних відгуків. Однак провокативні заяви на підтримку УПЦ МП та відсутність публічного засудження агресорів перекреслили всі попередні вчинки Ломаченка.

Легендарний український тренер Сосновський