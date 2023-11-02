Незабаром колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко має повернутися у ринг. За словами його кума, зірки суперважкого дивізіону Олександра Усика, суперником може стати колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі.

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Ломаченко може провести бій проти Камбососа

До мене дійшли чутки, що Василь планує поєдинок проти Камбососа. Я не знаю, коли цей бій відбудеться. Звичайно, вирішувати і оголошувати повинен він сам, але якщо говорити від себе, то я б дуже хотів, щоб Василь повернувся на ринг. Я б хотів, щоб він знову став чемпіоном. Я хочу цього,

– сказав Усик.

Нагадаємо, Ломаченко в попередньому поєдинку програв американцеві Девіну Хейні в травні цього року, так і не зумівши стати абсолютним чемпіоном світу. Джордж Камбосос боксував із Хейні двічі, обидва рази програв. Саме Девін забрав в австралійця усі чемпіонські пояси.

Хейні після бою із Ломаченком вирішив піднятися на одну вагову категорію вище. 9 грудня абсолютний чемпіон легкого дивізіону проведе титульний бій проти чемпіона WBC Реджиса Прогреса. Таким чином, всі титули легкої ваги стануть вакантними.