Українці дізналися про обмеження тільки в Пекіні

Український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив про проблеми першої в історії України бобслеїстки-учасниці Ігор Лідії Гунько. Українка відправила свої боб-сани в Пекін і її попросили оплатити ПЛР-тест для них.

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Згодом Гераскевич підтвердив, що це не жарт і з боба Гунько дійсно повинні взяти мазок, щоб перевірити його на наявність коронавірусу.

Після цього інвентар оброблять рідиною для дезинфекції. Ідентичні процедури чекають на ковзани для скелетона та ковзани для боба.

Гераскевича розповів, що процедура коштуватиме команді 1400 юаней за одну одиницю (близько 6500 гривень).

Повідомляється, що українські спортсмени дізнались про цю процедуру, коли їхній інвентар опинився у Пекіні. За попередньою оцінкою, нашим спортсменам доведеться сплатити близько 20 тисяч гривень, щоб їхні речі можна було ввезти в Китай.

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