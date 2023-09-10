"Команда суперника грала прекрасно": тренер Англії оцінив збірну України

Підопічні Сергія Реброва зуміли здивувати одну з найкращих збірних світу та відібрати очки в кваліфікації Євро-2024. Тренер англійців Гарет Саутгейт підбив підсумки протистояння.

Лідер групи С збірна Англії втратила перші очки у відборі, зігравши внічию (1:1) з Україною. На гол Олександра Зінченка "три леви" відповіли влучним пострілом Кайла Вокера.

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Саутгейт: Не вдалося зробити публіку тихою на стадіоні

Після матчу головний тренер Англії Гарет Саутгейт оцінив гру своїх підопічних та похвалив суперника, якого шалено підтримували вболівальники.

"Це була чудова подія. Знали, що буде чимало емоцій, що треба буде контролювати гру і зробити публіку тихою на стадіоні. Нам цього не вдалося зробити.

Команда суперника грала прекрасно, але я задоволений, як ми контролювали гру та атакували, відповідали на їхні контратаки. Глобально ми контролювали гру, але не створили достатньо шансів у цьому матчі", – сказав Саутгейт.

На думку тренера Англії, українці надійно зіграли в обороні, а от до гравців атаки своєї команди у Саутгейта є питання.

Дуже важко було знайти простір. Українці сьогодні захищалися дуже компактно. Нашим гравцям було дуже важко забігати за спини захисників. Футболісти атаки відіграли не так добре, як мені б хотілося,

– розповів англієць.

Попри нічию "три леви" продовжують утримувати лідерство в групі С. Збірна Англії після 5 матчів на 6 очок випереджає Україну, яка зіграла на один поєдинок менше.

Свій наступний матч команда Саутгейта проведе 12 вересня. В товариському поєдинку суперниками англійців буде збірна Шотландії.

У відборі Євро-2024 "трьом левам" залишилося зіграти три матчі. У жовтні Англія зустрінеться з Італією, а в листопаді зіграє з Мальтою та Північною Македонією.

Зазначимо, що в іншому матчі групи С Італія не дорахувалася очок після зустрічі з Північною Македонією – 1:1.