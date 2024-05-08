Тираспольський Шериф оголосив про початок співпраці з українцем Юрієм Гурою. Це перший закордонний досвід 47-річного тренера.

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Гура: Комісували задовго до війни

Під час воєнного стану дозвіл на виїзд за кордон спортсменів та тренерів суворо регламентується. Тож у новоспеченого тренера Шерифа поцікавилися, як він зумів виїхати з України. Втім, фахівець зазначив, що у нього були законні підстави перетнути кордон.

Я комісований ще задовго до війни. Мені після футбольної кар’єри поставили діагноз – остеоартроз тазостегнового суглоба, мені повністю замінили суглоб і я не придатний до військової служби. Тому виїхав з нашої країни я законно,

– розповів Гура.

Зазначимо, що Шериф дислокується у невизнаному світовим товариством Придністров'ї. Однак клуб з Тирасполя продовжує виступати в чемпіонаті Молдови та має право представляти країну в єврокубках. Раніше з Шерифом успішно працював нинішній тренер Кривбасу Юрій Вернидуб.

Нагадаємо, що торік Мінспорту публікував список українських спортсменів, які після початку війни не повернулися до України з-за кордону. У переліку опинилися навіть чинні гравці збірної України з футболу Артем Довбик, Михайло Мудрик, Ілля Забарний, Анатолій Трубін. Однак згодом міністерство прибрало список та більш ретельно перевірило спортсменів, які виїхали з України.