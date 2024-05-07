Тирапольський Шериф, який є найтитулованішим клубом Молдови, оголосив про призначення на посаду головного тренера українського фахівця Юрія Гури.

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Юрій Гура очолив клуб із "Придністров'я"

Термін дії контракту з 47-річним українським фахівцем не повідомляється. Юрій Гура вже приступив до виконання своїх обов'язків.

Гура народився у місті Олександрія. Велику частину кар'єри він провів у Казахстані, після чого повернувся в Україну, де виступав за УкрАгроКом.

Нагадаємо, що останнім місцем роботи Юрія Гури була Олександрія, яку він залишив у грудні 2022 року. До цього він працював із молодіжною командою Олександрії.

До повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Шериф очолював український тренер Юрій Вернидуб. Під його керівництвом клуб із Тирасполя вперше в історії грав у груповому етапі Ліги чемпіонів.