Лондонський "Вест Хем", за який виступає українець Андрій Ярмоленко, чекає важке міжсезоння. Клубу доведеться виходити на трансферний ринок, щоб продати футболістів з дорогими контрактами, адже "молотобійці" провалили сезон. Покинути англійський клуб може і Ярмоленко.

За інформацією The Guardian, керівництво "Вест Хема" сформувало список футболістів, доля яких в клубі під питанням. До речі: Українська школа отримала солідну суму за трансфер Ярмоленка у "Боруссію" Хто може покинути "Вест Хем": Феліпе Андерсон

Фабіан Бальбуена

Мануелеь Лансіні

Андрій Ярмоленко За інформацією джерела, "Вест Хем" відхилив пропозиції "Челсі" щодо Деклана Райса. "Сині" пропонували "молотобійцям" Роса Барклі та Міші Батшуаї в обмін на Райса. Разом з тим, "Вест Хем" під час трансферного вікна спробує придбати нападника КПР Еберечі Езе та оборонця "Вігана" Ентоні Робінсона. У цьому сезоні "молотобійці" досі ризикують вилетіти в Чемпіоншип. За два тури до завершення сезону "Вест Хем" посідає 16-е місце. Відрив від зони вильоту всього 3 очки. Статистика Ярмоленка у "Вест Хемі" Андрій став гравцем лондонців влітку 2018 року. "Вест Хем" заплатив "Боруссії" Дортмунд 20 мільйонів євро. За "Вест Хем" 30-річний Ярмоленко провів 31 матч, забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі. Також Андрій двічі зазнавав серйозних травм. Наразі трансферна ціна Ярмоленка складає 9,5 мільйона євро.