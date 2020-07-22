"Вест Хем" включив Ярмоленка у список футболістів на продаж
Лондонський "Вест Хем", за який виступає українець Андрій Ярмоленко, чекає важке міжсезоння. Клубу доведеться виходити на трансферний ринок, щоб продати футболістів з дорогими контрактами, адже "молотобійці" провалили сезон. Покинути англійський клуб може і Ярмоленко.
За інформацією The Guardian, керівництво "Вест Хема" сформувало список футболістів, доля яких в клубі під питанням.
До речі: Українська школа отримала солідну суму за трансфер Ярмоленка у "Боруссію"
Хто може покинути "Вест Хем":
- Феліпе Андерсон
- Фабіан Бальбуена
- Мануелеь Лансіні
- Андрій Ярмоленко
За інформацією джерела, "Вест Хем" відхилив пропозиції "Челсі" щодо Деклана Райса. "Сині" пропонували "молотобійцям" Роса Барклі та Міші Батшуаї в обмін на Райса.
Разом з тим, "Вест Хем" під час трансферного вікна спробує придбати нападника КПР Еберечі Езе та оборонця "Вігана" Ентоні Робінсона.
Статистика Ярмоленка у "Вест Хемі"
Андрій став гравцем лондонців влітку 2018 року. "Вест Хем" заплатив "Боруссії" Дортмунд 20 мільйонів євро.
За "Вест Хем" 30-річний Ярмоленко провів 31 матч, забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.
Також Андрій двічі зазнавав серйозних травм. Наразі трансферна ціна Ярмоленка складає 9,5 мільйона євро.