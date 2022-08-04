Ільцер: Ми можемо досягти результату за сумою двох матчів

Перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів закінчився мінімальною перемогою Динамо 1:0. Єдиний гол у матчі забив Олександр Караваєв, який в останній момент замінив травмованого Віктора Циганкова.

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Ще перед поєдинком головним тренер Штурма Крістіан Ільцер назвав киян фаовритами зустрічі. Після матчу австрійський наставник зауважив, що Динамо награло на перемогу у першому матчі.

Ільцер не залишився незадоволений результатом. Коуч Штурма запевнив, що команда їде з Польщі з прийнятним результатом, який дозволить його підопічним поборотись у матчі-відповіді за вихід у наступний раунд Ліги чемпіонів.

Ми можемо досягти результату за сумою двох матчів. Ми хотіли повернутися додому, маючи той результат, який залишить нам шанси на вихід до наступного раунду турніру, і ми це зробили. Наступного тижня зробимо все, щоб це підтвердити. Загалом Динамо заслужило перемогу в цьому матчі, тому що ми не використали свої шанси в атаці,

– сказав Ільцер.

Матч-відповідь Штурм – Динамо відбудеться 9 серпня о 21:30 за київським часом. Перед цим суперник киян зіграє на виїзді у чемпіонаті Австрії проти Ріда (6 серпня).