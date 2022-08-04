Луческу: Суперники оборонялися дуже добре і щільно

Мірча Луческу відповів на запитання журналістів після переможного матчу у польському Лодзі проти Штурма. Головний тренер Динамо запевнив, що поєдинок був складним для обох команд.

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"Штурм почав дуже швидко та намагався створити нам проблеми. Але нам вдалося вистояти перед їхнім пресингом та грати у футбол, контролюючи м'яч. Суперники оборонялися дуже добре і щільно, тож можу сказати, що матч був складним для нас. Однак він був складним і для Штурму", – розповів румунський наставник.

Тренер київського клубу додав, що суперник перебуває у кращому ігровому ритмі через початок місцевого чемпіонату Австрії. А от українська ліга лише повинна розпочатись 23 серпня.

Чому зі стартового складу зник Циганков

Також Луческу розповів, чому Віктор Циганков в останній момент зник зі стартового складу команди, а його місце на полі зайняв Олександр Караваєв, який став автором переможного голу у матчі.

Вони перебувають у кращому ігровому ритмі, вже розпочали чемпіонат, а у нас виникли деякі проблеми перед поєдинком, коли Циганков повідомив, що відчув біль, і довелося його терміново замінити у стартовому складі. Загалом, вважаю, ми заслужили на цей гол, адже створили більше моментів. У той час як Штурм мав лише один – два шанси на початку гри,

– відповів "Містер".

"Ми заслуговували на цей результат"

Луческу розкрив тактику Штурма у першому матчі. За словами румунського наставника "біло-синіх", австрійці зробили ставку на пресинг та довгі передачі. Але динамівці швидко пристосувались до такого стиль та змінили хід поєдинку. Згодом Штурм почав грати другим номером, відсиджуючись переважно в обороні на своїй частині полі.

Тренер Динамо задоволений перемогою, але жаліє, що його підопічним не вдалось здобути звитягу з більш комфортним рахунком.

Як я вже сказав, вважаю, ми заслуговували на цей результат. Жаль, що не змогли забити другий м'яч. Ми мали можливості для цього, але ми не знайшли рішення для гольового завершення атак,

– сказав Луческу.

"Містер" не став виділяти когось з футболістів Динамо, які зіграли проти Штурма. Уся команда діяла організовано та дисципліновано. Команді вдалось нав'язати супернику свою гру.

Зверніть увагу! Матч-відповідь Штурм – Динамо відбудеться 9 серпня о 21:30 за Києвом.