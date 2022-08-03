Тренер Штурма назвав Динамо фаворитом у майбутньому протистоянні в Лізі чемпіонів

Штурм буде другим суперником Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів-2022/2023. Головний тренер австрійського клубу поділився очікуваннями перед матчем.

Ільцер: Динамо – великий фаворит, але ми віримо в сенсацію

Перший матч між Динамо та Штурмом відбудеться 3 липня. Напередодні відбулось традиційне спілкування з журналістами, де наставник австрійців виділив київського суперника.

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Крістіан Ільцер вважає, що саме Динамо буде фаворитом у цьому протистоянні. Але 44-річний тренер Штурма вірить у диво для своїх підопічних, які спробують нав'язати свою гру киянам.

Динамо – великий фаворит, але ми віримо в сенсацію. Бажаємо продовжувати грати так, як звикли, не відмовлятися від свого стилю. І не плануємо віддавати перевагу на полі Динамо, хоча ясно, що нам потрібно показати героїчний футбол, щоб досягти успіху,

– розповів головний наставник Штурма.

Наразі австрійська команда повністю зосереджена на матчах проти Динамо, а вже у разі успіху буде дивитись у майбутнє Ліги чемпіонів. Ільцер розповів, що його команда налаштована поїхати з польського Лодзя, де свої "домашні" матчі проводять кияни, лише з позитивним результатом, який допоможе вже у другій зустрічі в Австрії.

Стартовий свисток судді у поєдинку Динамо – Штурм пролунає о 21:00 за Києвом. За текстовою трансляцією можна буде спостерігати на сайті 24 каналу.

Матч-відповідь відбудеться 9 серпня о 21:30 за київським часом.

Переможець цього протистояння зіграє у наступному колі Ліги чемпіонів проти тріумфатора пари Бенфіка – Мідтьюлланн. Португальський клуб Романа Яремчука у першому матчі впевнено здолав суперника з рахунком 4:1.