Тренер Шотландії розкрив секрет успіху своїх підопічних
Джерело:УАФ
Збірна Шотландії розгромила українців у перші зустрічі Ліги націй. Завдяки цьому тріумфу підопічні Стіва Кларка вийшли на перше місце у групі.
Кларк: Нам дуже пощастило із замінами
Головний тренер шотландців Стів Кларк прокоментував перемогу своїх підопічних. Він розповів, що сказав гравцям під час перерви.
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Перед грою ми проаналізували багато інформації по збірній України. Сьогоднішній матч носив відкритий характер. Можливо, у першому таймі українці дещо переважали нашу команду. Але в перерві я попросив хлопців увімкнути швидкість і створювати ще більше тиску на ворота суперника, що, власне, і принесло нам перемогу. Наголошу, що нам дуже пощастило із замінами, адже Дайкс, що з’явився з лави, відзначився двома забитими м’ячами,
– сказав тренер.
Наставник української збірної Олександр Петраков не втрачає віри у своїх підопічних, він вірить, що "синьо-жовті" ще зможуть повернути собі лідерство у групі Ліги націй.
Як виглядає турнірна таблиця
- Шотландія – 9 очок (4 матчі), 9:4 (різниця м'ячів)
- Україна – 7 (4), 5:4
- Ірландія – 4 (4), 4:3
- Вірменія – 3 (4), 2:9
Наступні матчі для України
- У вересні на збірну України очікує ще два матчі. На виїзді національна команда зіграє проти Вірменії – 24 вересня.
- У Кракові українці матимуть шанс реабілітуватися перед вболівальниками та надолужити прогаяне у матчі-відповіді з Шотландією. Ця гра відбудеться 27 вересня.