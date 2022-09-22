Петраков: Я дав шанс зіграти іншим футболістам

Якщо перша половина гри закінчилася безгольовою нічиєю, то другому таймі у наші ворота прилетіло відразу 3 м'ячі. Головний тренер національної команди Олександр Петраков прокоментував гру своїх підопічних.

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"У нас не було основних гравців, які зазнали травм, тож я дав шанс зіграти іншим футболістам. Не грали Зінченко, Бущан, Забарний отримав "зайву"… Трубін зіграв непогано. Я дав шанс іншим виконавцям, вони зіграли невдало. У першому таймі команда виглядала ще більш-менш, а в другому ми побачили стільки браку… Наш футбол трохи відрізняється від британського. Я попереджав хлопців, говорив їм про це. Учора під час тренування побачив – щось не те. Зупинив заняття, поговорив із ним", – сказав Петраков.

Наставник "синьо-жовтих" вірить, що його підопічні зможу повернути собі лідерство у групі Ліги націй.

Спершу ми розберемо гру. Ще нічого не втрачено. Попереду – важливий поєдинок із Вірменією, загалом два матчі. Я з оптимізмом дивлюся в майбутнє, ми зробимо все можливе, щоб посісти перше місце,

– заявив коуч.

Петраков про заміну Тараса Степаненка у перерві: "У нього була жовта картка. Я з ним поспілкувався в перерві, вирішив замінити".

Фахівець прокоментував гру Бондаря та наголосив, що поразка – це його провина.

Дилема існує завжди. Бондар вийшов в "основі" разом із Матвієнком. Я вирішив зіграти таким складом. Усе вирішує головний тренер. Виграє команда, а програє одна людина – головний тренер. Це моя провина,

– вважає тренер.

Також тренер висловився про перенесення туру УПЛ перед матчами збірної України.

"Я розмовляв про це, оскільки ми граємо не вдома. У нас у країні йде війна, ви знаєте про це? Нам потрібно провести гру, сісти в поїзд чи автобус. Уже не так, як раніше, коли ми сіли в літак і полетіли", – зазначив фахівець.

Перед матчем з'явилася інформація про те, що Анатолій Трубін після гри з Шотландією відправиться у розташування молодіжної збірної, Петраков підтвердив цю інформацію.

Я прийняв рішення, подякував йому. Він поїде на допомогу молодіжній збірній України. Також залишить розташування команди Коваленко. Йому зробили МРТ, у нього травма,

– додав Петраков.

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