Кларк: Нам очень повезло с заменами
Главный тренер шотландцев Стив Кларк прокомментировал победу своих подопечных. Он рассказал, что сказал игрокам во время перерыва.
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Перед игрой мы проанализировали множество информации по сборной Украины. Сегодняшний матч носил открытый характер. Возможно, в первом тайме украинцы несколько превосходили нашу команду. Но в перерыве я попросил ребят включить скорость и создавать еще большее давление на ворота соперника, что, собственно, и принесло нам победу. Отмечу, что нам очень повезло с заменами, ведь Дайкс, появившийся со скамьи, отличился двумя забитыми мячами,
– сказал тренер.
Наставник украинской сборной Александр Петраков не теряет веры в своих подопечных, он верит, что "сине-желтые" еще смогут вернуть себе лидерство в группе Лиги наций.
Как выглядит турнирная таблица
- Шотландия – 9 очков (4 матча), 9:4 (разница мячей)
- Украина – 7 (4), 5:4
- Ирландия – 4 (4), 4:3
- Армения – 3 (4), 2:9
Следующие матчи для Украины
- В сентябре сборную Украины ожидает еще два матча. На выезде национальная команда сыграет против Армении – 24 сентября.
- В Кракове у украинцев будет шанс реабилитироваться перед болельщиками и наверстать упущенное в ответном матче с Шотландией. Эта игра состоится 27 сентября.