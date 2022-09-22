Кларк: Нам очень повезло с заменами

Главный тренер шотландцев Стив Кларк прокомментировал победу своих подопечных. Он рассказал, что сказал игрокам во время перерыва.

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Перед игрой мы проанализировали множество информации по сборной Украины. Сегодняшний матч носил открытый характер. Возможно, в первом тайме украинцы несколько превосходили нашу команду. Но в перерыве я попросил ребят включить скорость и создавать еще большее давление на ворота соперника, что, собственно, и принесло нам победу. Отмечу, что нам очень повезло с заменами, ведь Дайкс, появившийся со скамьи, отличился двумя забитыми мячами,

– сказал тренер.

Наставник украинской сборной Александр Петраков не теряет веры в своих подопечных, он верит, что "сине-желтые" еще смогут вернуть себе лидерство в группе Лиги наций.

Как выглядит турнирная таблица

Шотландия – 9 очков (4 матча), 9:4 (разница мячей) Украина – 7 (4), 5:4 Ирландия – 4 (4), 4:3 Армения – 3 (4), 2:9

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