Кларк: Нам дуже пощастило із замінами

Головний тренер шотландців Стів Кларк прокоментував перемогу своїх підопічних. Він розповів, що сказав гравцям під час перерви.

До теми Україна розгромно поступилася Шотландії в матчі Ліги націй

Перед грою ми проаналізували багато інформації по збірній України. Сьогоднішній матч носив відкритий характер. Можливо, у першому таймі українці дещо переважали нашу команду. Але в перерві я попросив хлопців увімкнути швидкість і створювати ще більше тиску на ворота суперника, що, власне, і принесло нам перемогу. Наголошу, що нам дуже пощастило із замінами, адже Дайкс, що з’явився з лави, відзначився двома забитими м’ячами,

– сказав тренер.

Наставник української збірної Олександр Петраков не втрачає віри у своїх підопічних, він вірить, що "синьо-жовті" ще зможуть повернути собі лідерство у групі Ліги націй.

Як виглядає турнірна таблиця

Шотландія – 9 очок (4 матчі), 9:4 (різниця м'ячів) Україна – 7 (4), 5:4 Ірландія – 4 (4), 4:3 Вірменія – 3 (4), 2:9

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