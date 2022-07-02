Де Дзербі може опинитись у Франції: ЗМІ знайшли новий клуб для тренера Шахтаря

Епопея зі зміною головного тренера Шахтаря досі не закінчена. З'явилась інформація про новий потенційний клуб нинішнього наставника "гірників" Роберто Де Дзербі.

Французи можуть скористатись новим правилом ФІФА

Начебто французький Марсель може стати новим викликом у тренерській кар'єрі Роберто Де Дзербі. Клуб із Ліги 1 несподівано залишився без головного наставника після розірвання співпраці з Хорхе Сампаолі.

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У спеціаліста були розбіжності з керівництвом клубу у трансферній політиці. Тому Де Дзербі цілком може стати його наступником.

Нове правило ФІФА для легіонерів дозволить італійському фахівцю призупинити контракт із Шахтарем та перейти в іншу команду.

Угода Де Дзербі із Шахтарем спливає 30 червня 2023 року.

Швидше за все, що до нового сезону Шахтар готуватиме не Роберто. ЗМІ активно сватають у донецький клуб нинішнього тренера Дніпра-1 Ігоря Йовічевіча. Хорват начебто готовий очолити "гірників" та навіть оформити перший трансфер у вигляді Мар'яна Шведа, з яким попрацював у львівських Карпатах.