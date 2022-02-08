Тренер розкрив секрет успіху збірної України, яка вперше за 17 років вийшла в 1/2 фіналу Євро
Джерело:УАФ
Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко оцінив виступ "синьо-жовтих" на Євро-2022 та подякував своїм підопічним.
На чемпіонаті Європи українці дійшли до півфіналу, але не змогли зачепитися за медалі. Після повернення на батьківщину представники збірної України з футзалу виступили на пресконференції.
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"Ми підняли планку і повинні рухатись у потрібному напрямку. Четверте місце – не випадковість. Ми давно закладали фундамент для цього за допомогою товариських та офіційних матчів. Де-не-де не вдавалося досягти результату, але ми йшли правильним шляхом", – сказав Косенко.
Ми домоглися свого, увійшли до топ-4 команд Європи та продовжуватимемо. Наші гравці зрозуміли, що можна показувати гарну гру. Хочу всім подякувати, знімаю капелюх перед хлопцями та вболівальниками,
– підсумував тренер.
Як Україна виступила на Євро-2022
- Збірна України вийшла з групи на Євро-2022, здобувши одну перемогу за двох поразок.
- У чвертьфіналі обіграли збірну Казахстану (5:3), у півфіналі синьо-жовті поступилися Росії (2:3), а в поєдинку за третє місце програли Іспанії (1:4).