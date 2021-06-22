Тренер Росії бачить "світло у кінці тунелю" після ганебного вильоту збірної з Євро-2020

Російська збірна 21 червня програла Данії та вилетіла з Євро-2020. Тренер команди Станіслав Черчесов прокоментував виступ підопічних на турнірі.

"Світле" майбутнє для Росії

Матч проти данської команди став останнім для підопічних Станіслава Черчесова на чемпіонаті Європи-2020. Російська збірна з 3 очками не змогла вийти у плей-офф турніру, посівши останнє 4 місце.

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Після поєдинку, який завершився розгромною перемогою Данії (1:4), фахівець подякував футболістам за роботу. Провал на Євро він списав на молодість гравців та ротацію у складі. Протягом року підготовки у складі постійно відбувались якісь зміни, які не дозволили Росії показати кращу гру.

Однак після вильоту російської команди Черчесов не робить горя. Наставник вірить у світле майбутнє збірної.

Багато нюансів, які ми вирішували. Але думаю, що є і плюси, і мінуси на цьому турнірі, які нам спокійно треба розібрати. Поправді кажу вам світло в кінці тунелю? Ми не сліпі. Ми і світ бачимо, і двері, куди йти. Розберемося,

– заявив Черчесов.

Курйози Черчесова на Євро-2020

Нагадаємо, що на цьому чемпіонаті Європи тренер відзначився двома витівками. Спершу наставник не втримався на ногах під час святкування голу його футболістів у ворота Фінляндії. Спеціаліст почав кружляти та після таких танців втратив рівновагу і опинився на землі.

Другий курйоз із коучем з Росії. Сталось усе на пресконференції перед матчем із Фінляндією. Тренер майстерно відкрив одну пляшку Coca-Cola об іншу та почав пити газовану воду. Все б нічого, якби до цього відразу три футболісти не зробили антирекламу топовим спонсорам Євро-2020. Хоча про цю антирекламу, яку розпочав Кріштіану Роналду, Черчесов дізнався лише на самій пресконференції.