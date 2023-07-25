Лунін отримав на горіхи від тренера воротарів Реала: Куртуа з посмішкою спостерігав – відео

Тренер воротарів "королівського клубу" Луїс Льопіс публічно вилаяв Андрія Луніна. Відео інциденту потрапило в мережу.

Футболісти мадридського Реала готуються до наступного матчу американського турне. Напередодні підопічні Карло Анчелотті обіграли Мілан (3:2). Весь матч у воротах відстояв Андрій Лунін, який пропустив в першому таймі два м'ячі.

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Лунін потрапив під роздачу тренера

Під час вчорашнього тренування в Каліфорнійському університеті тренер воротарів "вершкових" Луїс Льопіс провів роз'яснювальну бесіду з Андрієм Луніним. Наставник 10 хвилин емоційно дорікав українського голкіпера за невдалі дії на тренуванні. Андрій був незгодний з думкою Льопіса і навіть спересердя викинув тренувальну манішку. Проте наприкінці бесіди тренер зрозумів, що наговорив трохи зайвого, і обійняв Луніна за голову. Таким чином конфлікт було залагоджено.

Цікаво, що поруч знаходився перший номер Реала Тібо Куртуа. Бельгієць мовчки слухав розмову і лише інколи посміхався. В цей час решта гравців продовжували тренування.

Тренер Реала вилаяв Луніна: дивіться відео

Відомо, що у Луніна та Льопіса склалися гарні відносини. Тренер може, як суровий батько, вилаяти свого підопічного. Втім, Андрій правильно сприймає критику, хоча вона не завжди йому подобається.