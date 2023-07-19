Раніше ширилися чутки, що голкіпер збірної України Андрій Лунін в літнє міжсезоння залишить "королівський клуб". Проте сам Андрій вирішив допрацювати контракт до кінця.

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Тренерський штаб визначився з переліком 25 футболістів, які вирушить в турне до США. Разом з командою на турнір Soccer Champions Tour 2023 поїде українець Андрій Лунін.

В заявці "вершкових" опинилися літні новачки: Джуд Беллінгем (попередній клуб Боруссія Дортмунд, вартість трансферу – 103 мільйони євро), Арда Гюлер (Фенербахче, 20 мільйонів євро), Фран Гарсія (Райо Вальєкано, 5 мільйонів євро), Хоселу (Еспаньйол, оренда), Браім Діаз (повернувся з Мілану).

Перелік гравців Реала на турнір в США / twitter.com/realmadrid

В рамках туру команда Анчелотті зіграє 4 матчі: Мілан (24 липня), Манчестер Юнайтед (27 липня), Барселона (29 липня), Ювентус (3 серпня).

Нагадаємо, що раніше до США вирушили Арсенал з Олександром Зінченком та Челсі з Михайлом Мудриком.

До слова. Андрій Лунін в минулому сезоні зіграв 12 матчів, у яких пропустив 13 м'ячів. В активі українця чотири "сухих" поєдинки. За весь мадридський період кар'єри Лунін зіграв 17 матчів. Контракт Андрія з "вершковими" завершується 30 липня 2024 року.