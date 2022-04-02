Тренер можливого суперника України побажав "синьо-жовтим" успіху у плей-офф відбору ЧС-2022

У п'ятницю, 1 квітня, у Досі відбулось жеребкування чемпіонату світу-2022 з футболу. Одним із потенційних суперників України стане збірна США.

Берхалтер: Бажаємо успіху Україні

Українська збірна потрапила у групу "В", у якій може зіграти проти США, Ірану та Англії. Головний наставник США Грегг Берхалтер прокоментував жеребкування чемпіонату світу-2022.

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48-річний спеціаліст задоволений групою, яка випала його команді: "Ми вважаємо, що це хороша група. Кожен суперник на чемпіонаті світу важкий. З Англією це захоплюючий поєдинок, Іран — різноманітний суперник, який добре пройшов кваліфікацію, нам доведеться почекати, щоб побачити нашого третього суперника. Загалом, я задоволений групою і радий почати".

Тренер збірної США побажав удачі Україні, яка ще не гарантувала собі путівку у Катар.

Нещодавно ми грали з Уельсом у товариському матчі, ми знаємо Шотландію, але, звичайно, ми бажаємо успіху Україні через те, що відбувається в їх країні,

– розповів Берхалтер.

Також наставник з нетерпінням чекає на поєдинок проти Англії, яку очолює Гарет Гаутгейт. Грегг Берхалтер очолює збірну США з 2018 року. Під його керівництвом національна команда зіграла вже 50 матчів.

Нагадаємо, що попереду на "синьо-жовтих" чекає поєдинок проти Шотландії. У разі перемоги підопічні Олександра Петракова зіграють у фіналі відбору проти Уельсу, який вибив Австрію (2:1). Українській збірній потрібно перемагати у двох поспіль зустрічах, щоб поїхати на Мундіаль.