Берхалтер: Желаем удачи Украине

Украинская сборная попала в группу В, в которой может сыграть против США, Ирана и Англии. Главный наставник США Грегг Берхалтер прокомментировал жеребьевку чемпионата мира-2022.

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48-летний специалист доволен группой, выпавшей его команде: "Мы считаем, что это хорошая группа. Каждый соперник на чемпионате мира тяжелый. С Англией это увлекательный поединок, Иран — разнообразный соперник, хорошо прошедший квалификацию, нам придется подождать, чтобы увидеть нашего третьего соперника. В общем, я доволен группой и рад начать".

Тренер сборной США пожелал удачи Украине, еще не гарантировавшей себе путевку в Катар.

Недавно мы играли с Уэльсом в товарищеском матче, мы знаем Шотландию, но, конечно, мы желаем успеха Украине из-за того, что происходит в их стране,

– рассказал Берхалтер.

Также наставник с нетерпением ждет поединка против Англии, которую возглавляет Гарет Гаутгейт. Грегг Берхалтер возглавляет сборную США с 2018 года. Под его руководством национальная команда сыграла 50 матчей.

Напомним, что впереди "сине-желтых" ждет поединок против Шотландии. В случае победы подопечные Александра Петракова сыграют в финале отбора против Уэльса, выбившего Австрию (2:1). Украинской сборной нужно побеждать в двух подряд встречах, чтобы уехать на Мундиаль.