Тренера воротарів Львова засудили у Білорусі: фахівець не зможе повернутися в український клуб
Джерело:Tribuna.com Білорусь
Колишній голкіпер збірної Білорусі Василь Хомутовський отримав вирок від каральної судової системи Білорусі. Відомий тренер та ексфутболіст буде суттєво обмежений у своїх правах.
У Білорусі відбулося судове засідання у справі тренера воротарів Львова Василя Хомутовського. Ексголкіпера збірної Білорусі звинувачують у екстремізмі. Насправді Хомутовський виступає проти злочинного режиму посібника Путіна самопроголошеного президента РБ Лукашенка.
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Хомутовський не зможе повернутися до України
Суддя Ленінського районного суду Мінська Тетяна Шотик засудила Хомутовського на два роки обмеження волі без направлення до виправної установи відкритого типу ("домашня хімія").Довідка. "Домашня хімія" – вид покарання, згідно з яким людина не може виїжджати за кордон, відвідувати розважальні заходи та вимикати телефон.
Ексголкіпера збірної Білорусі звинувачували за статтею 342 КК РБ ("Активна участь у групових діях, які грубо порушують громадський порядок").
Через вирок репресивної системи Білорусі Василь Хомутовський не зможе повернутися в Україну, де він працює у тренерському штабі Олега Дулуба у ФК Львів.
- Нагадаємо, що Хомутовського було затримано у Білорусі 30 вересня, коли він приїхав на операцію на коліні.
- Спочатку він отримав 13 діб арешту, а потім його повторно затримали.
- У 2020 році Хомутовський публічно засудив насильство силовиків після виборів президента Білорусі.
- Через свою активну громадянську позицію Василь вимушений був залишити брестське Динамо, де працював тренером воротарів.
- У січні 2022 року приєднався до тренерського штабу Олега Дулуба у Львові.
- Проте через військову агресію Росії проти України переїхав до Румунії, де тренував у Стяуа під час вимушеної зупинки УПЛ.