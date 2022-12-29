В Беларуси состоялось судебное заседание по делу тренера вратарей Львова Василия Хомутовского. Экс-голкипера сборной Беларуси обвиняют в экстремизме. На самом деле Хомутовский выступает против преступного режима руководства Путина самопровозглашенного президента РБ Лукашенко.
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Хомутовский не сможет вернуться в Украину
Судья Ленинского районного суда Минска Татьяна Шотик приговорила Хомутовского к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа ("домашняя химия").
Экс-голкипера сборной Беларуси обвиняли по статье 342 УК РБ ("Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок").
Из-за приговора репрессивной системы Беларуси Василий Хомутовский не сможет вернуться в Украину, где он работает в тренерском штабе Олега Дулуба в ФК Львов.
- Напомним, что Хомутовский был задержан в Беларуси 30 сентября, когда он приехал на операцию на колене.
- Сначала он получил 13 суток ареста, а затем его повторно задержали.
- В 2020 году Хомутовский публично осудил насилие силовиков после выборов президента Белоруссии.
- Из-за своей активной гражданской позиции Василий вынужден был покинуть брестское Динамо, где работал тренером вратарей.
- В январе 2022 присоединился к тренерскому штабу Олега Дулуба во Львове.
- Однако из-за военной агрессии России против Украины переехал в Румынию, где тренировал в Стяуа во время вынужденной остановки УПЛ.