У Білорусі відбулося судове засідання у справі тренера воротарів Львова Василя Хомутовського. Ексголкіпера збірної Білорусі звинувачують у екстремізмі. Насправді Хомутовський виступає проти злочинного режиму посібника Путіна самопроголошеного президента РБ Лукашенка.

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Хомутовський не зможе повернутися до України

Суддя Ленінського районного суду Мінська Тетяна Шотик засудила Хомутовського на два роки обмеження волі без направлення до виправної установи відкритого типу ("домашня хімія").

Довідка. "Домашня хімія" – вид покарання, згідно з яким людина не може виїжджати за кордон, відвідувати розважальні заходи та вимикати телефон.

Ексголкіпера збірної Білорусі звинувачували за статтею 342 КК РБ ("Активна участь у групових діях, які грубо порушують громадський порядок").

Через вирок репресивної системи Білорусі Василь Хомутовський не зможе повернутися в Україну, де він працює у тренерському штабі Олега Дулуба у ФК Львів.