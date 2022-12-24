Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує посилювати тоталітарний режим в країні. 28 грудня в суді ленінського району Мінська розглянуть справу тренера воротарів Львова Василя Хомутовського.
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Хомутовському загрожує тривале ув'язнення
Відомого футболіста та тренера звинувачують у "активній участі в групових діях, що грубо порушують громадський порядок". У вересні 2020 року Хомутовський разом із 93 білоруськими футболістами засудив насильство силовиків Лукашенка під час придушення протестів у країні.
Колишнього воротаря збірної Білорусі було затримано 30 вересня, коли він приїхав на операцію на коліні. Спочатку він отримав 13 діб арешту, а потім його повторно затримали.
Хомутовському загрожує обмеження волі строком від двох до п'яти років або в'язниця до чотирьох років.
Що відомо про Хомутовського
- Під час ігрової кар'єри Василь Хомутовський грав за низку білоруських та закордонних клубів.
- В чемпіонаті України Хомутовський виступав за Таврію та Металіст.
- Наприкінці 90-х років проходив оглядини у київському Динамо Валерія Лобановського.
- У складі Стяуа двічі ставав чемпіоном Румунії. Разом із борисівським БАТЕ вигравав золоті нагороди чемпіонату Білорусі в 1999 році.
- За збірну Білорусі зіграв 26 матчів, у яких пропустив 29 м'ячів.