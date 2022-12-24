Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує посилювати тоталітарний режим в країні. 28 грудня в суді ленінського району Мінська розглянуть справу тренера воротарів Львова Василя Хомутовського.

Читайте також Від цивілізації до матчів із КНДР: Росія подасть заявку на вихід з УЄФА до кінця року

Хомутовському загрожує тривале ув'язнення

Відомого футболіста та тренера звинувачують у "активній участі в групових діях, що грубо порушують громадський порядок". У вересні 2020 року Хомутовський разом із 93 білоруськими футболістами засудив насильство силовиків Лукашенка під час придушення протестів у країні.

Колишнього воротаря збірної Білорусі було затримано 30 вересня, коли він приїхав на операцію на коліні. Спочатку він отримав 13 діб арешту, а потім його повторно затримали.

Хомутовському загрожує обмеження волі строком від двох до п'яти років або в'язниця до чотирьох років.

Нагадаємо, що Василь Хомутовський приєднався до тренерського штабу Олега Дулуба у січні 2022 року. Від початку російської агресії тимчасово працював тренером воротарів румунської Стяуа.

Що відомо про Хомутовського