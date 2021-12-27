Тренер Ломаченка претендує на звання найкращого тренера року
Джерело:WBA
Анатолій Ломаченко, який привів свого сина Василя Ломаченка до двох перемог у 2021 році, має шанс стати найкращим. Тренер може отримати відзнаку за зроблену роботу у році, що минає.
Номер один серед найкращих
Анатолій Ломаченко може стати найкращим тренером року за версією WBA. Про це йдеться на офіційному сайті Всесвітньої боксерської організації.
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У Ломаченка-старшого два конкуренти – Едді Рейносо, наставник абсолютного чемпіона світу Сауля Альвареса, та Бен Девісон, тренер ще одного абсолютного чемпіона Джоша Тейлора та Девіна Хейні.
У заяві WBA йдеться, що Ломаченку вдалось знову вистрибнути на боксерську вершину. Навіть травми, болючі поразки та інші перешкоди не завадили українцю знову стати у ряд з найкращими.
Як виступав Ломаченко у 2021 році
- У 2021 році український боксер двічі виходив на ринг. Спершу Ломаченко нокаутував японця Масайоші Накатані. Для цього Василю знадобилось 9 раундів та два нокдауни.
- Вже у грудні того ж року українець був сильнішим за ганця Річарда Коммі. Бій тривав усі 12 раундів, ганський боксер побував у нокдауні, але зумів відновитись та продовжувати зустріч. Однак за одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Ломаченко. Після поєдинку Василь розповів, чому не став добивати враженого суперника. Українцю просто стало шкода опонента.
- Додамо, що Анатолій Ломаченко готував у цьому сезоні не лише свого сина. Він допомагав Олександру Усику готуватись до бою проти Ентоні Джошуа. Ломаченко-старший зробив великий внесок у перемогу Усика над британцем.