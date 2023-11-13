"Це безумство": наставник Ліверпуля обурився діями АПЛ напередодні матчу

Тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловив своє невдоволення щодо матчу команди проти Манчестер Сіті на ранній слот о 12:30. Він наголосив на тому, що гравці мають мало часу на відновлення.

Матч Манчестер Сіті — Ліверпуль відбудеться після паузи на матчі збірних. Клопп наголосив на тому, що футболісти мають мінімальну кількість часу на відновлення.

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Клопп: Як це можливо

Тренер зазначив, що наразі буде пауза на матчі збірних, після неї команда встигне провести лише одне тренування перед матчем з Манчестер Сіті.

Ви можете знову сказати, що я нию з цього приводу, але як можна ставити такий матч на 12:30 (за лондонським часом)? Той, хто ухвалює такі рішення, взагалі не відчуває футболу. Як це можливо?

— сказав Клопп.

Наставник Ліверпуля назвав дії АПЛ безумством.

"У нас на дві команди, напевно, 30 збірників, зокрема з Південної Америки. Як їм підготуватись? Це безумство", — додав тренер.

Раніше він декілька разів вже висловлювався щодо того, що матчі "червоних" після паузи на збірні чи єврокубки ставлять на ранній слот у суботу.

Матч Манчестер Сіті — Ліверпуль відбудеться 25 листопада о 14:30.