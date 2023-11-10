Тулуза – Ліверпуль 3:2

Голи: Деннум, 36, Даллінга, 58, Магрі, 76 – Кассерес, 74 (авт.), Діогу Жота, 89

Ліверпуль виграв три попередні матчі в Лізі Європи. У тому числі і проти Тулузи вдома, розгромивши суперника з рахунком 5:1. Не виключено, що на легку перемогу "мерсисайдці" сподівалися і в цьому матчі, залишивши в запасі декількох лідерів команди. Серед них виділяється відсутність Салаха, якого в старті замінив 17-річний Доук. А також вихід з перших хвилин центрального захисника Кванси, який навіть не завжди потрапляє до заявки команди на матчі АПЛ.

Варте уваги Надихнув виклик Реброва: дебютант збірної України забив у Лізі Європи – яскраве відео

Тулуза ж до цього матчу мала серію з п'яти поспіль ігор без перемог – дві нічиї та три поразки. У матчі проти Ліверпуля вона перервалася.

Хоча почав Ліверпуль цей матч доволі потужно, і вже на четвертій хвилині міг виходити вперед. Але господарів поля врятувала перекладина після удару Гомеса. Старався і юний Доук, але і його спроби були невдалі.

А от до голу у ворота Ліверпуля призвела помилка. Цімікас незграбно намагався "перекласти" м'яч під іншу ногу, його відібрав Деннум і реалізував вихід на ворота суперника.

Другий тайм розпочався із заміни у складі Ліверпуля, коли на поле вийшли Салах, Александер-Арнольд та Собослай. А також з голу у ворота англійського клубу. І якщо перше взяття воріт від Даллінги арбітр не зарахував, зафіксувавши порушення правил, то вже друга спроба нідерландського нападника не дала підстав для скасування.

Невдовзі рахунок міг стати розгромний, але Деннум опинився в офсайді, коли відправляв м'яч у ворота суперника.

Гол Ліверпуля видався дещо неочікуваним. І до певної міри незграбним. Після навісу Гомеса, Салах вів боротьбу одразу проти двох захисників за м'яч. Але до нього не дотягнувся, бо від Кассереса той влетів під саму штангу у ворота.

Та за дві хвилини третій гол таки влетів у ворота Ліверпуля. Тут варто відзначити провал оборони команди, коли Мегрі отримав можливість для удару.

Кінцівка матчу видалася доволі напруженою. Адже поразка явно не входила в плани Ліверпуля. Вони кинули всі сили в атаку, і один гол таки відквитали. Відзначився Діогу Жота, який вийшов на заміну.

А на сьомій компенсованій хвилині гостям вдалося ще один раз забити гол. Його автором став Кванса. Але після суперечок на полі, арбітр таки вирішив переглянути відеоповтор. І не зарахував взяття воріт, адже під час атаки Макаллістер підіграв собі рукою.

Тож у підсумку Ліверпуль програв і втратив можливість достроково вийти в плей-офф Ліги Європи. А Тулуза піднялася на друге місце в групі.

Відеоогляд матчу Тулуза – Ліверпуль