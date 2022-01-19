Тренер Лаціо постраждав після зіткнення з гравцем суперника під час матчу: курйозне відео

У матчі Кубка Італії стався кумедний епізод. Футболіст Удінезе після боротьби влетів у наставника Лаціо, після чого обидва опинились на газоні.

Нокдаун для тренера

В одному з епізодів кубкового матчу добряче дісталось 62-річному наставнику Лаціо Маурісіо Саррі. Футболісти вели боротьбу на футбольному полі, але отримав на "горіхи" наставник "орлів".

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Аргентинський нападник Удінезе Ігнасіо Пуссетто після боротьби з Мануелем Лаццарі зіткнувся з Саррі, який перебував у технічній зоні біля лінії поля. Обидва впали на газон. У тренера господарів аж злетіли окуляри.

Відео епізоду

Інцидент не продовжився негативними емоціями. Футболіст та тренер дружньо обійнялись. Саррі очолює Лаціо з червня 2021-го року.

Відзначимо, що матч був переведений у додаткові тайми. Переможний гол Лаціо на 106-й хвилині забив головний бомбардир "орлів" Чіро Іммобіле.

Удінезе зупинилось на стадії 1/8 фіналу Кубка Італії.