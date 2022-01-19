Нокдаун для тренера

В одном из эпизодов кубкового матча изрядно досталось 62-летнему наставнику Лацио Маурицио Сари. Футболисты вели борьбу на футбольном поле, но получил на "орехи" наставник "орлов".

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Аргентинский нападающий Удинезе Игнасио Пуссеты после борьбы с Мануэлем Лаццари столкнулся с Сарри, который находился в технической зоне у линии поля. Оба упали на газон. У тренера хозяев аж слетели очки.

Видео эпизода

Инцидент не продолжился негативными эмоциями. Футболист и тренер дружески обнялись. Сарри возглавляет Лацио с июня 2021-го года.

Отметим, что матч был переведен в дополнительные таймы. Победный гол Лацио на 106-й минуте забил главный бомбардир "орлов" Чиро Иммобиле.

Удинезе остановился на стадии 1/8 финала Кубка Италии.