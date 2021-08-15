Колос – Рух 1:1

Гол: Новак, 65 – Борячук, 24

Вилучення: Ром, 59 (Колос)

До слова Помер Герд Мюллер – легендарний футболіст Баварії

У минулий вівторок українських уболівальників чекало розчарування: ковалівський клуб не зміг подолати 3-й відбірковий раунд Ліги конференцій, в Астані поступившись карагандинському Шахтарю в серії пенальті.

У чемпіонаті ж команда Руслана Костишина записала в свій актив чотири очки: нульова нічия з Вересом і мінімальна перемога в матчі з Металістом 1925.

Львівський Рух після двох поразок в минулому турі на своєму полі завдав поразки Вересу з рахунком 2:1. В історії особистих зустрічей суперників спостерігається абсолютна рівність: Колос і Рух здобули по три перемоги, нічийних результатів зафіксовано не було.

Львів'яни відкрили рахунок у зустрічі на 24-й хвилині. Після передачі зі штрафного з лівого флангу Карасюк не влучив по м'ячу, а Борячук зіграв більш розторопно і відправив футбольний снаряд у ворота.

Відео голу Борячука

На 59-й хвилині ковалівці залишилися у меншості. Ром небезпечно зіграв проти Федорчука і отримав другу жовту картку.

Втім, меншість не завадила господарям зрівняти рахунок у зустрічі. Після навісу зі штрафного захисник Руху вибив м'яч до лінії штрафного на Нгамба. Француз завдав удар і м'яч опинився у Новака, який відправив футбольний снаряд у ворота.

Відео голу Новака

У підсумку, команди заробили по балу та розташувалися в середині турнірної таблиці. Колос йде 8, а Рух – 11.

Колос – Рух відеоогляд