Тренер Італії – герой "Хороброго серця": епічна обкладинка перед фіналом Євро-2020
11 липня 2021 , 10:46Читать новость на русском
Джерело:The National
Напередодні фінального матчу Євро-2020 між збірними Англії та Італії Роберто Манчіні постав в образі шотландського лицаря Вільяма Уоллеса, який боровся за незалежність від Англії. Його роль у фільмі виконує Мел Гібсон.
У фіналі Євро-2020 проти Англії, який відбудеться 11 липня на "Уемблі", у Італії буде солідна підтримка серед шотландців.
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Про це свідчить обкладинка суботнього випуску шотландського журналу The National, на якій опинився тренер італійців Роберто Манчіні. Він постав в образі героя "Хороброго серця".
"Врятуй нас, Роберто, ти наша остання надія", – свідчить підпис на обкладинці свіжого номера.
Італія – Англія: перед фіналом
- Фінальна гра Євро-2020 між збірними Італії та Англії відбудеться 11 липня і почнеться о 22:00 за київським часом.
- На шляху до вирішального протистояння національна збірна Англії в додатковий час здолала збірну Данії. Днем раніше італійська збірна обіграла Іспанію так само в серії пенальті.