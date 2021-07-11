В финале Евро-2020 против Англии, который состоится 11 июля на "Уэмбли", у Италии будет солидная поддержка среди шотландцев.
К слову Все или ничего: анонс финала Евро-2020 Италия – Англия
Об этом свидетельствует обложка субботнего выпуска шотландского журнала The National, на которой оказался тренер итальянцев Роберто Манчини. Он предстал в образе героя "Храброго сердца".
"Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда", – гласит подпись на обложке свежего номера.
Италия – Англия: перед финалом
- Финальная игра Евро-2020 между сборными Италии и Англии состоится 11 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени.
- На пути к решающему противостоянию национальная сборная Англии в дополнительное время одолела сборную Дании. Днем ранее итальянская сборная обыграла Испанию так же в серии пенальти.