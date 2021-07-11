У фіналі Євро-2020 проти Англії, який відбудеться 11 липня на "Уемблі", у Італії буде солідна підтримка серед шотландців.

До слова Все або нічого: анонс фіналу Євро-2020 Італія – Англія

Про це свідчить обкладинка суботнього випуску шотландського журналу The National, на якій опинився тренер італійців Роберто Манчіні. Він постав в образі героя "Хороброго серця".

"Врятуй нас, Роберто, ти наша остання надія", – свідчить підпис на обкладинці свіжого номера.

Італія – Англія: перед фіналом