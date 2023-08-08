Дикий скандал у гімнастиці: український тренер виїхав за кордон на неіснуючий тренувальний збір

Юрій Давидов отримав дозвіл на виїзд з України спеціально під навчально-тренувальний збір свого підлеглого. Втім сам спортсмен залишився вдома.

Після початку повномасштабної війни з Росією більшості українських чоловіків обмежили виїзд за кордон. Втім представникам спорту надають спеціальний дозвіл від Мінмолодіспорту.

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За ним гравці, тренери та інший персонал спортивних команд чи атлетів може залишити Україну на період до 30 днів із зобов'язанням повернутись. Дуже дивна історія сталась у спортивній гімнастиці.

7 квітня Міністерство молоді та спорту видало указ про дозвіл на перетин кордону для гімнаста Олександра Матвєєва та його тренера Юрія Давидова. Причиною називається навчально-тренувальний збір в Ірландії.

Всього міністерство видало чотири укази на цих представників спорту, що дозволяє їм перебувати за кордоном з 11 травня по 1 вересня, тобто 3,5 місяці. Втім Україну залишив лише тренер.

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Натомість Матвєєв залишився в країні у рідному Кропивницькому. Там він проводить тренування та навіть бере участь у місцевих змаганнях. Тому виходить, що Юрій Давидов поїхав на навчально-тренувальний збір спортсмена, який залишився в Україні.