Дикий скандал у гімнастиці: український тренер виїхав за кордон на неіснуючий тренувальний збір
Джерело:телеграм-канал Олега Щербакова
Юрій Давидов отримав дозвіл на виїзд з України спеціально під навчально-тренувальний збір свого підлеглого. Втім сам спортсмен залишився вдома.
Після початку повномасштабної війни з Росією більшості українських чоловіків обмежили виїзд за кордон. Втім представникам спорту надають спеціальний дозвіл від Мінмолодіспорту.
До теми Український гімнаст Назар Чепурний виграв "золото" на Універсіаді-2023
За ним гравці, тренери та інший персонал спортивних команд чи атлетів може залишити Україну на період до 30 днів із зобов'язанням повернутись. Дуже дивна історія сталась у спортивній гімнастиці.
7 квітня Міністерство молоді та спорту видало указ про дозвіл на перетин кордону для гімнаста Олександра Матвєєва та його тренера Юрія Давидова. Причиною називається навчально-тренувальний збір в Ірландії.
Всього міністерство видало чотири укази на цих представників спорту, що дозволяє їм перебувати за кордоном з 11 травня по 1 вересня, тобто 3,5 місяці. Втім Україну залишив лише тренер.
Читайте також Різко змінили думку: росіян та білорусів допустили до змагань з гімнастики попри війну в Україні
Натомість Матвєєв залишився в країні у рідному Кропивницькому. Там він проводить тренування та навіть бере участь у місцевих змаганнях. Тому виходить, що Юрій Давидов поїхав на навчально-тренувальний збір спортсмена, який залишився в Україні.