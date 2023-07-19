Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну світовий спорт масово почав накладати санкції на країну-терористку. Команди не допускають до змагань, а спортсменам дозволяють виступати під нейтральним прапором.

До теми Федерація гімнастики несподівано видалила новину про продовження бану Росії та Білорусі

Втім з березня цього року після рекомендацій МОК повернути росіян чимало федерацій відкрили двері окупантам. Але серед них не спочатку не було Міжнародної федерації гімнастики.

У травні організація продовжила бан для росіян та білорусів, але вже влітку федерація вирішила змінити свою думку. ПІд час засідання Виконкому було прийнято рішення про допуск спортсменів з Росії та Білорусі.

Виступати вони зможуть лише в нейтральному статусі та у разі доведення своєї непідтримки війні в Україні. При цьому гімнасти з країн-терористок зможуть повернутись до змагань не раніше 1 січня 2024 року.

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Таким чином росіян та білорусів не буде на цьогорічних чемпіонатах світу з художньої та спортивної гімнастики. Ці змагання будуть одними з відбіркових на Олімпійські ігри-2024.

Відзначимо, що Міжнародний олімпійський комітет ще не прийняв рішення щодо участі росіян та білорусів на Олімпіаді в Парижі. Очікується, що організація не буде видавати жодних заяв з цього приводу як мінімум до жовтня цього року.