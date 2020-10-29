Нападник "Гента" Роман Яремчук не забив "Хоффенхайму" з пенальті в матчі другого туру групового етапу Ліги Європи.

24-річний українець не зміг переграти Олівера Бауманна з 11-метрової позначки на 14-й хвилині, пише 24 канал.

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Відео нереалізованого пенальті Яремчука

Яремчук хоче покинути "Гент"

Український нападник не приховує, що хоче покинути бельгійський клуб. Про це Яремчук заявляв публічно.

Однак "Гент" відмовився відпустити Романа в останнє трансферне вікно, хоча давав футболісту обіцянку, що прийме пропозицію по його трансферу.

Окрім "Ньюкасла", на Яремчука тривалий час претендувала італійська "Рома".

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінив його у 11 мільйонів євро. Контракт Романа з "Гентом" чинний до літа 2023-го.

У поточному сезоні нападник забив 4 голи (2 з пенальті) і зробив 2 асисти в 12 матчах за бельгійський клуб.