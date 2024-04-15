Обидва боксери наразі проходять підготовку до битви у тренувальних таборах. Звідти вони періодично діляться інформацією з уболівальниками та намагаються залізти в голову один одному.

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Повага до Усика

Своїми очікуваннями від "бою століття" поділився тренер володаря пояса WBC Шугар Гілл Стюард. Він розповів про свою зону відповідальності при підготовці Тайсона Ф'юрі:

Я продумав усі можливі варіанти. Я не просто прокидаюся та кажу: о, потрібен нокаут, і все. У мене є голова, яку я використовую. Я багато думаю. Мені доводиться думати про все, що може чи має статися. Я збираю все це разом і роблю так, щоб усе вийшло.

Також американський тренер назвав сильну сторону Олександра Усика, яка робить з нього дуже небезпечного боксера.

Мене вражає здатність Усика перемагати. Те, як він уміє створювати виграшні ситуації. Мені неважливо, нокаутує він усіх чи ні. Усик знає, як перемагати, очевидно, що він непереможений, як і Тайсон. Ось що мене цікавить – два інтелекти,

– сказав Стюард.

До слова. Раніше Шугар Гілл Стюард розповів, що до бою з Олександром Усиком він буде змінювати тактику для Тайсона Ф'юрі через те, що українець шульга.

Нагадаємо, що "Циганський король" напередодні заявив, що саудівські шейхи пообіцяли йому мільярд доларів за 10 боїв. Він назвав суперників, які входять у цей перелік.