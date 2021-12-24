Тренер Евертона несподівано відреагував на трансфер футболіста збірної України

Наставник Евертона Рафаель Бенітес зустрівся з пресою напередодні матчу 19 туру чемпіонату Англії проти Бернлі. Коуч не підтвердив анонсований раніше перехід захисника Динамо та збірної України Віталія Миколенка.

Під час бесіди з журналістами у іспанського фахівця поцікавилися, якою буде подальша доля француза Люки Діня у разі появи у команді Миколенка. Той проігнорував українця та лише зробив комплімент своєму нинішньому підопічному.

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"Не знаю, що станеться перед матчем, але наразі він у складі. Хочу внести ясність – Дінь із самого початку був ключовим гравцем для нас. Це важливий гравець, він багато працює під час матчів та тренувань. Люка – наш гравець", – заявив Бенітес.

Що відомо про перехід Миколенка