Тренер Евертона несподівано відреагував на трансфер футболіста збірної України
Джерело:Liverpool Echo
Наставник Евертона Рафаель Бенітес зустрівся з пресою напередодні матчу 19 туру чемпіонату Англії проти Бернлі. Коуч не підтвердив анонсований раніше перехід захисника Динамо та збірної України Віталія Миколенка.
Під час бесіди з журналістами у іспанського фахівця поцікавилися, якою буде подальша доля француза Люки Діня у разі появи у команді Миколенка. Той проігнорував українця та лише зробив комплімент своєму нинішньому підопічному.
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"Не знаю, що станеться перед матчем, але наразі він у складі. Хочу внести ясність – Дінь із самого початку був ключовим гравцем для нас. Це важливий гравець, він багато працює під час матчів та тренувань. Люка – наш гравець", – заявив Бенітес.
Що відомо про перехід Миколенка
- Вперше інформація про перехід Миколенко в АПЛ з'явилася 14 грудня. 22-річний захисник усю свою кар'єру віддав Динамо. Тепер на Миколенка чекатиме новий чемпіонат та команда. Новим клубом стане англійський Евертон.
- Раніше повідомлялось, що футболіст підпише 5-річну угоду з "ірисками", пройшов медогляд, а його трансфер вже завершений.
- За попередніми даними, за Миколенка "іриски" заплатять чемпіонам України близько 20 мільйонів євро. Цю суму буде виплачено кількома платежами протягом трьох років. Ще два мільйони кияни отримають як бонуси, якщо англійська кар'єра Віталія складеться вдало.
- Головний тренер Динамо Мірча Луческу вже підтвердив, що "біло-сині" продають одного зі своїх футболістів. Але він не назвав прізвище гравця.