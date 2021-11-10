Тренер Джошуа врятував британцю майбутнє у бою з Усиком, – батько Тайсона Ф'юрі

Джон Ф'юрі, батько Тайсона Ф'юрі, розповів, чому наставник Ентоні Джошуа врятував британського боксера у першому поєдинку проти Олександра Усика. Якби не він, то реваншу між бійцями вже не було.

"Тренер намагався втримати його на ногах"

Причиною поразки Ентоні Джошуа у першому поєдинку з Олександром Усиком стала неправильна вибудована тактика тренера британця Роберта Маккрекена. Після цього бою Джошуа перебуває у пошуках нового наставника.

До теми Допомогти Джошуа підготуватись до реваншу з Усиком було б для мене великою честю, – Майк Тайсон

На думку батька Тайсона Ф'юрі, є у роботі Маккрекена величезна заслуга. Він вважає, що тренер врятував свого підопічного від потужного нокауту від Усика та дострокового завершення протистояння. Наставник робив усе від себе можливе, щоб втримати Джошуа на ногах протягом усіх 12 раундів.

Роберт Маккрекен намагався втримати його на ногах. Він радив йому дійти до 12-го раунду та не програти достроково. Я думаю, що якби Джошуа бився інакше, то був би зупинений. Усик нокаутував би його. Це було схоже на обережність, коли ти радієш другому місцю. Що ти можеш зробити, коли твій боксер б'ється з таким настроєм? Твоя робота як тренера – продовжувати тримати його на ногах,

– заявив Джон Ф'юрі.

"Уявіть, якби Усик його переміг достроково?"

Майк Тайсон та Фредді Роуч зголосились допомогти Джошуа у підготовці до реваншу. "Залізний Майк" навіть сказав, що така робота з Ентоні була б для нього честю.

Переміг Ентоні чи ні – це вже інше запитання. За словами батька Тайсона, Маккрекен врятував майбутнє Джошуа, який вже навесні 2022 року спробує взяти реванш в українця. Джон Ф'юрі вважає, якби Усику вдалось достроково завершив бій перемогою над британцем, то у Джошуа вже не було б шансу на другий поєдинок із Олександром.

Уявіть, якби Усик його переміг достроково? Після цього з Джошуа було б покінчено назавжди, чи не так? Я думаю, що Маккрекен врятував його майбутнє. Джошуа може повернутися після поразки, оскільки вона не була такою вже поганою. І ця поразка вийшла такою завдяки Маккрекену. Роб – непоганий фахівець,

– заявив Ф'юрі-старший.

Усик – Джошуа: коротко про протистояння