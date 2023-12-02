У попередньому турі Серії А Маліновський відкрив лік своїх голів у футболці Дженоа. Сталось це у матчі проти Фрозіноне. Руслан забив у традиційному для себе стилі – гарматним ударом із лівої з-за меж штрафного майданчика.

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Маліновський ставить планку

Однак гол українця не приніс переможного результату для "грифонів", які, на жаль, поступились господарям з рахунком 2:1.

Вже 2 грудня Дженоа матиме новий шанс, аби покращити свою ситуацію у турнірній таблиці Серії А. У цей день "грифони" зіграють проти Емполі. Це буде українська зустріч Руслана Маліновського та Віктора Коваленка.

Напередодні поєдинку головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно висловився про останні виступи Маліновського. Слова наставника доводять, що він цілком і повністю довіряє атакувальному півзахиснику збірної України.

Маліновський – гравець, який має визначати хід матчу своєю якістю та лівою ногою. Тепер ми очікуємо від нього постійності, тому що саме ці гравці змушують вас підіймати планку,

– заявив тренер "грифонів".

Нагадаємо, що Маліновський виступає у Дженоа на правах оренди до кінця сезону-2023/2024. Однак в італійського клубу є опція викупу контракту футболіста, адже французький Марсель має угоду з українцем ще на два роки. У футболці "грифонів" Руслан вже провів 12 поєдинків – 1 гол та 2 асисти.

Відзначимо, що нинішній клуб Руслана йде лише 15-м, набравши 14 балів у 13-ти матчах. Перевага над найближчим переслідувачем Удінезе складає 3 очки, а це дорівнює відстані однієї перемоги. Натомість до 14-го Сассуоло відставання лише в один пункт, як і до 13-го Лечче.