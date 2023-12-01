Напередодні поєдинку Ілля Забарний отримав порцію похвали від головного тренера Борнмута Андоні Іраоли. Центральний захисник збірної України одразу став "своїм" в англійському клубі і в свій 21 рік вже взяв участь в усіх поєдинках АПЛ, у яких відіграв "від дзвінка до дзвінка".

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Заслужені компліменти

Коуч англійського клубу відзначив його дорослу гру у досить молодому ще віці.

Ми маємо розуміти, що він дійсно молодий. Нелегко починати всі матчі Прем'єр-ліги в основі, коли тобі 21 рік і ти граєш проти топових нападників. Зараз він перебуває у хорошій захисній формі,

– сказав наставник "вишень".

Нагадаємо, що Забарний став футболістом англійського клубу вкінці січня 2023-го, підписавши контракт до кінця червня 2028-го. У поточному сезоні-2023/2024 відіграв 15 матчів. Впевнена гра Забарного лише збільшує його трансферну вартість, яку оцінюють вже у 20 мільйонів євро.

Натомість Борнмут із 12 очками посідає лише 12-ту позицію у турнірній таблиці АПЛ-2023/2024. Наприклад, наступний суперник "вишень" набрав за 13 турів 28 балів та йде на високій 4-й позиції.

Зверніть увагу! Матч Борнмут – Астон Вілла розпочнеться 3 грудня о 16:00.