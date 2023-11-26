Господарі поля першими відкрили рахунок в матчі. На 34-й хвилині зустрічі відзначився аргентинський форвард Фрозіноне Матіас Суле, пише 24 Канал.

Читайте також Валенсія хоче достроково попрощатися із Романом Яремчуком: українцем цікавляться в Серії А

Проте відповідь "грифонів" не забарилася. На 38-й хвилині поєдинку Руслан Маліновський з-за меж штрафного майданчика пробив точно у дев'ятку. Голкіпер Фрозіноне не зміг врятувати свою команду від неминучого голу. Рахунок в матчі став нічийним – 1:1.

Відео ефектного голу Маліновського

Зазначимо, що цей гол став дебютним для Руслана Маліновського у складі Дженоа. За "грифонів" уродженець Житомира зіграв 12 матчів, у яких записав на свій рахунок 2 асисти.