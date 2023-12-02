В предыдущем туре Серии А Малиновский открыл счет своих голов в футболке Дженоа. Произошло это в матче против Фрозиноне. Руслан забил в традиционном для себя стиле – пушечным ударом с левой из-за пределов штрафной.

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Малиновский ставит планку

Однако гол украинца не принес победного результата для "грифонов", которые, к сожалению, уступили хозяев со счетом 2:1.

Уже 2 декабря у Дженоа будет новый шанс, чтобы улучшить свою ситуацию в турнирной таблице Серии А. В этот день "грифоны" сыграют против Эмполи. Это будет украинская встреча Руслана Малиновского и Виктора Коваленко.

В преддверии поединка главный тренер Дженоа Альберто Джилардино высказался о последних выступлениях Малиновского. Слова наставника доказывают, что он целиком и полностью доверяет атакующему полузащитнику сборной Украины.

Малиновский – игрок, который должен определять ход матча своим качеством и левой ногой. Теперь мы ожидаем от него постоянства, потому что именно эти игроки заставляют вас поднимать планку,

– заявил тренер "грифонов".

Напомним, что Малиновский выступает у Дженоа на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Однако у итальянского клуба есть опция выкупа контракта футболиста, ведь у французского Марселя соглашение с украинцем еще на два года. В футболке "грифонов" Руслан уже провел 12 поединков – 1 гол и 2 ассиста.

Отметим, что нынешний клуб Руслана идет только 15-м, набрав 14 баллов в 13 матчах. Преимущество над ближайшим преследователем Удинезе составляет 3 очка, а это равно расстоянию одной победы. А до 14-го Сассуоло отставание только в один пункт, как и до 13-го Лечче.