Циганик: Він чекає на продовження своєї кар'єри у Дніпро-1

Ігор Йовічевіч виїхав із України на початку війни та повернувся до рідної Хорватії. Після чого у наставника почали з'являтись привабливі пропозиції від іноземних клубів.

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За інформацією журналіста Ігоря Циганика, тренер не планує покидати тренерське крісло дніпровського клубу. Спеціаліст чекає на перемогу України у війні проти Росії та відновлення українського чемпіонату. Йовічевіч хоче продовжити працювати у Дніпрі-1.

Як воно буде через тиждень, через два тижні, почнеться чи не почнеться чемпіонат, чи буде мотивація у Йовічевіча грати лише в єврокубках, а не грати в чемпіонаті – це, знову ж таки, кваліфікація тренера. Вона повинна постійно підживлюватися. Я знаю, що у нього є дуже хороші пропозиції, реально хороші пропозиції, але поки що він чекає на продовження своєї кар'єри в СК Дніпро-1,

– розповів журналіст.

Деталі. Ігор Йовічевіч провів на чолі Дніпра-1 вже 46 матчів. Першу частину нинішнього сезону дніпряни закінчили на третьому місці у таблиці УПЛ.