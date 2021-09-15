Тренер Динамо Луческу оновив унікальний рекорд у Лізі чемпіонів

Головний тренер Динамо Мірча Луческу оновив унікальний рекорд у Лізі чемпіонів. У матчі проти Бенфіки він продовжив залишатися найбільш віковим тренером в історії групової стадії турніру.

Динамо зіграло внічию проти Бенфіки (0:0) на старті Ліги чемпіонів. Кияни навіть відзначилися голом у компенсований час, проте арбітр Ентоні Тейлор його не зарахував через офсайд.

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У матчі проти Бенфіки Луческу оновив власний ж рекорд. На момент матчу проти Бенфіки тренеру киян було 76 років та 46 днів.

Влітку 2020 року Луческу прийшов на посаду головного тренера Динамо, із яким пройшов два раунди кваліфікації та вийшов у групу Ліги чемпіонів. А у першому матчі проти Ювентуса румунський тренер став найбільш віковим на рівні групової стадії турніру. Упродовж наступних п'яти матчів Луческу його оновлював і ось, у сезоні 2021/22, зробив це знову.

Топ-5 найстарших тренерів групового етапу Ліги чемпіонів

Мірча Луческу (76 років 46 днів); Юпп Хайнкес (72 роки 356 днів); Юрій Сьомін (72 роки 68 днів); Алекс Фергюсон (71 рік 240 днів); Раймонд Геталь (71 рік 168 днів).

Це не єдиний рекорд, який належить Луческу. Завдяки перемозі у минулому розіграші Ліги чемпіонів над Ференцварошем (1:0) він також є найбільш віковим тренером, команда якого здобувала перемогу у матчі групового етапу турніру – у віці 75 років та 132 днів.

Наймолодшим тренером у новому розіграші Ліги чемпіонів є 33-річний Маттіас Яйссле із Зальцбурга. А ось тренеру Баварії Юліану Нагельсманна, з яким гратиме Динамо у груповій стадії, 34 роки.